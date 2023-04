Vertrag bis 2027: Laimer-Transfer nach München wohl fix

Bundesliga: Rangnick lobt Neu-Leipziger Seiwald: «Musterbeispiel»

Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick hat die Qualitäten des künftig für RB Leipzig spielenden Nicolas Seiwald hervorgehoben. «Er ist ein absoluter Vollprofi. Alleine seine Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren zeigt, wie wichtig so eine Einstellung zum Beruf ist: Er spielt immer und ist nie verletzt. Als Trainer macht es absolut Spaß, mit so einem Spieler zu arbeiten», sagte der 64-Jährige der «Bild» (Dienstag).