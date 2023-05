Upamecano beginnt nach Muskelfaserriss mit Lauftraining

Bayern-Quartett um Müller vor Rückkehr: Neuer-Einsatz unklar

Ein Quartett um Thomas Müller hat sich am trainingsfreien Tag auf das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg eingestimmt. Müller, der beim 4:2-Erfolg in der Champions League in Pilsen wegen Rückenproblemen angeschlagen ausgewechselt werden musste, drehte am Freitag einige Laufrunden. Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme an der Hüfte), Serge Gnabry (Kapselverletzung am Knie), Alphonso Davies (Schädelprellung), die gegen Pilsen fehlten, trainierten unter der Leitung von Trainer Julian Nagelsmann.