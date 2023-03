Unternehmer Windhorst tritt bei Hertha aus

Fußball: Nach Verkauf der Anteile: Windhorst tritt bei Hertha aus

Das Kapitel von Lars Windhorst ist bei Hertha BSC endgültig beendet. Der 46-Jährige, der seine Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA an die US-Investmentfirma 777 Partners verkauft hatte, sei am vergangenen Samstag als Mitglied aus dem Verein ausgetreten, bestätigte ein Sprecher von Windhorsts Firma Tennor am Freitag. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Der Club teilte der Zeitung mit: «Bei Hertha BSC ist ein Schreiben mit der Kündigung der Mitgliedschaft des Vereinsmitglieds Lars Windhorst eingegangen.»