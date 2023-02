Union vor Kracher-Einkauf: Spanien-Star Isco soll kommen

Champions League: FC Sevilla will sich gegen Dortmund aus der Krise schießen

Der FC Sevilla will sich durch einen Sieg im Champions-League-Duell am Mittwoch gegen den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund aus der Krise schießen. «Es wird ein extrem anspruchsvolles Spiel sein, eine harte Schlacht, ein Krieg», sagte Trainer Julen Lopetegui am Dienstag. Der Coach, dessen Entlassung nach spanischen Medienberichten unabhängig vom Ergebnis des BVB-Spiels bereits besiegelt sein soll, betonte: «Wir wollen ein gutes Spiel machen, drei Punkte holen, den Fans eine Freude machen und die schwere Phase überwinden.»