Union-Coach Fischer selbstbewusst in Crunch Time

Bundesliga: Dreimal auswärts nacheinander: Union will ans Limit

Vor dem anstehenden Auswärts-Dreierpack will Trainer Urs Fischer nicht vom kraftraubenden Fußballstil des 1. FC Union abrücken. «Die Mannschaft weiß, wenn sie sich am Limit bewegt und viele Entscheidungen richtig trifft, dass dann etwas möglich ist», sagte der Schweizer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des Bundesliga-Spitzenreiters im Stadion an der Alten Försterei. Dort werden sie die kommenden drei Partien nicht bestreiten, stattdessen geht es am Samstag in der Meisterschaft zu Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) am Donnerstag kommender Woche in der Europa League zu Malmö FF und drei Tage später in der Liga zum VfB Stuttgart. «Du musst gut organisiert sein, die Basics abrufen, dann ist was möglich», betonte Fischer.