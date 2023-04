Tuchels erste Bayern-Startelf mit Sané - BVB mit Brandt

Fußball: Tuchels-Startelf mit Sané: Dortmund mit Brandt und Kobel

Thomas Tuchel setzt für seine erste Startelf als Trainer des FC Bayern München auf Leroy Sané. Der zuletzt nicht für die Nationalmannschaft berücksichtigte Fußball-Profi soll am Samstag im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund an der Seite von Thomas Müller Akzente in der Offensive setzen.