Tuchel: Sané «in einem Alter, wo sich Weichen stellen»

Leroy Sané zählt im Topspiel gegen Dortmund zu den Aktivposten beim FC Bayern. Zwei Tore bereitet er vor. Danach äußert sich Thomas Tuchel zum Nationalspieler.

Der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat Nationalspieler Leroy Sané nach dem Topspiel gegen Borussia Dortmund seine volle Unterstützung zugesagt, sieht den Münchner Angreifer aber auch an einem wichtigen Punkt seiner Fußball-Karriere.

«Er ist einfach in einem Alter, wo sich die Weichen jetzt gnadenlos stellen», sagte Tuchel nach dem 4:2 des FC Bayern am Samstagabend in der Allianz Arena, bei dem der 27 Jahre alte Sané seine großen Fähigkeiten mal wieder unter Beweis stellen konnte.

Sané war an den Toren zum 3:0 von Thomas Müller und zum 4:0 von Kingsley Coman direkt beteiligt. «Es liegt hauptsächlich an ihm, das komplett auszuschöpfen», sagte Tuchel zum Können des Offensivspielers. «Dabei werden wir ihn unterstützen», kündigte Tuchel an.

Tuchel: «Luft nach oben»

Dem 49-Jährigen ist gleich in seiner ersten Woche als Bayern-Coach aufgefallen, dass Sané in München stets ein großes Thema in den Medien ist. «Ich bin erstaunt, weil es geht extrem viel um Leroy. Ich möchte ihn da mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, es ist nicht angemessen, dass wir in jeder Pressekonferenz über Leroy sprechen», sagt Tuchel.

Zur Leistung des Offensivspielers gegen den BVB äußerte er: «Leroy hatte mit der Mannschaft zusammen Licht und Schatten, viele gute Aktionen, auf denen wir aufbauen können. Er hat auch sehr nervös mit zwei, drei technischen Fehlern begonnen. Es gibt für alle Luft nach oben, das gilt für ihn genauso.»