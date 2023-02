Trotz Platz vier: Freiburg will «Leichtigkeit beibehalten»

Bundesliga: SC-Trainer Streich freut sich auf Kräftemessen mit Union

Trainer Christian Streich freut sich am Ende einer bemerkenswerten ersten Saisonhälfte auf das Duell des SC Freiburg mit dem 1. FC Union Berlin. Das Verfolgerduell zum Abschluss des 15. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) sei für ihn ein «Höhepunkt», sagte Streich am Samstag: «Der SC Freiburg spielt gegen Union Berlin, und nicht der Siebzehnte spielt gegen den Achtzehnten, wie jeder weiß - was wollen wir mehr?».