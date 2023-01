«Traumtor» von Augsburgs Berisha: Jubel für seine Partnerin

Fußball: FC Augsburg ohne Vargas und Cardona gegen Mönchengladbach

Der FC Augsburg muss in den nächsten Wochen auf die beiden Offensivspieler Ruben Vargas (24) und Irvin Cardona (25) verzichten. Der Schweizer Vargas hat sich am Sonntag beim 3:4 gegen Borussia Dortmund einen Einriss der Membran zwischen Schien- und Wadenbein zugezogen, wie Trainer Enrico Maaßen am Dienstag berichtete. Er werde zwei bis drei Wochen fehlen. Nach einem Foul von Mats Hummels war Vargas gegen den BVB früh durch Cardona ersetzt worden. Der Franzose wiederum verließ nach einer guten Stunde humpelnd vorzeitige den Platz.