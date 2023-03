«Total überschätzt»: Ex-VfB-Profis kritisieren Transfers

Bundesliga: Labbadia und Wohlgemuth stellen sich beim VfB Stuttgart vor

Rückkehrer Bruno Labbadia wird sich am Montag (13.00 Uhr) als neuer Trainer des VfB Stuttgart vorstellen. Der schwäbische Fußball-Bundesligist lud am Freitag zu einer Pressekonferenz mit Labbadia, dem neuen Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Vorstandschef Alexander Wehrle ein. Am Montag übernimmt Labbadia auch das erste Training des VfB in dieser WM-Pause der Bundesliga.