Erstmals seit 23 Monaten: Kapitän Arnold fehlt bei Wolfsburg

Fussball: Nach Werners WM-Aus: Kovac deutet Chance für Nmecha an

Nach der Verletzung des deutschen Fußball-Nationalspielers Timo Werner hat Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg gestiegene WM-Chancen für seinen Angreifer Lukas Nmecha angedeutet. «Leider gibt es immer wieder Verletzungen, wo jemand wegfällt. Des einen Pechs ist des anderen Glück. Es ist so in unserem Sport - so makaber oder traurig es auch klingt. Aber vielleicht hat so der ein oder andere von uns dadurch die Möglichkeit, dabei zu sein», sagte der 51-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel bei Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).