Schalke macht Verlust - Gewinnprognose für 2023

Handel: Großhändler Metro verkauft Indiengeschäft

Der Großhändler Metro veräußert sein in den vergangenen 19 Jahren aufgebautes Indiengeschäft an den einheimischen Handelsriesen Reliance. «Mit Metro Indien verkaufen wir ein wachsendes und profitables Großhandelsgeschäft zum richtigen Zeitpunkt», sagte Metro-Chef Steffen Greubel am Donnerstag. Die indische Handelsbranche sei geprägt von einer starken Konsolidierung und einem überproportionalen Wachstum im Online-Geschäft. Deshalb wären Greubel zufolge erhebliche Investitionen erforderlich, um das Geschäft weiter auszubauen.