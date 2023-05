S04-Coach Reis über Bremen-Sieg: «Hat Kräfte freigesetzt»

Schalke-Coach über Bremen-Sieg: «Hat Kräfte freigesetzt»

Trainer Thomas Reis glaubt nach dem 2:1-Sieg gegen Werder Bremen am vergangenen Spieltag an eine befreiende Wirkung. «Gegen Bremen ist es uns erstmals gelungen, einen Rückstand umzubiegen», sagte Reis zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN): «Da haben wir den nächsten Step erreicht. Das hat neue Kräfte freigesetzt.» Gegen den Mitaufsteiger hatten die Königsblauen bis zur 81. Minute zurückgelegen, der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit.