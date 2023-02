Rose redet vor Eintracht-Spiel seine Stürmer stark

Bundesliga: RB Leipzig: Fazit vom Trainingslager in fünf Fakten

Zehn Tage lang bereitete sich RB Leipzig in Abu Dhabi für die Wiederaufnahme der Saison vor. Nach der Rückkehr am Mittwochabend in Leipzig steht dann am Samstag ein drittes Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav an. Danach geht der Pokalsieger die finalen Trainingseinheiten in Vorbereitung auf das erste Ligaspiel gegen den FC Bayern München am 20. Januar an. Diese Erkenntnisse aus dem Camp in den Vereinigten Arabischen Emiraten nahm der Club aus Sachsen mit in die Heimat: