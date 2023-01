RB-Wechselverbot von Rose für Haidara: «Wir brauchen ihn»

Bundesliga: Wechselverbot von Trainer Rose: Haidara «sicher Leipziger»

Der umworbene Amadou Haidara darf den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in der am Dienstag endenden Transferphase nicht verlassen. «Wir werden ihn brauchen. Die Entwicklung ist gut, die Form ist gut, die Einstellung ist gut. Dementsprechend bleibt Haidara sicher Leipziger», sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag. Zuletzt hatte «The Guardian» berichtet, dass sich der englische Erstligist Brighton & Hove Albion mit einem Angebot beim Pokalsieger eine Absage geholt hat.