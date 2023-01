Bundesliga: RB holt Werner: Transfer soll am Dienstag besiegelt werden

Dass RB Leipzig an einer Rückholaktion für Timo Werner arbeitet, war bekannt. Doch dass es nun ganz schnell gehen kann, wurde so nicht erwartet. «Bild»-Informationen zufolge könnte Werner bereits am Samstag gegen den 1. FC Köln im Kader des DFB-Pokalsiegers stehen.