RB Leipzig monatelang ohne Kapitän Orban

Rose fast allein daheim: 13 RB-Nationalspieler auf Reisen

Marco Rose muss in der Länderspielpause auf 13 Nationalspieler von RB Leipzig verzichten. Anders als sonst bleibt jedoch Timo Werner am Cottaweg. Der Nationalstürmer wurde wie David Raum und Lukas Klostermann nicht von Bundestrainer Hansi Flick nominiert, dafür darf Benjamin Henrichs ran. So kann Rose mit dem Trio intensiv arbeiten. Die Nichtnominierungen sieht Rose locker. «Es geht immer wieder schnell, in der Nationalmannschaft ist gerade eine hohe Dynamik drin», meinte der 46-Jährige.