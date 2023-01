PSV Eindhoven offenbar an BVB-Profi Hazard interessiert

Bundesliga: Bericht: PSV Eindhoven an Dortmunds Hazard interessiert

Der niederländische Vizemeister PSV Eindhoven ist einem Medienbericht zufolge an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Offensivspieler Thorgan Hazard interessiert. Wie die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» am Sonntag vor dem Spiel des BVB in der Fußball-Bundesliga bei Bayern Leverkusen berichtete, werde ein Leihgeschäft mit Kaufoption diskutiert. «Was in den nächsten Tagen passieren wird, kann ich nicht sagen», sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:0-Sieg gegen Leverkusen.