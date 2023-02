Polizei gibt Fehler zu: Bayern-Busse durch Rettungsgasse

European League: Nächster Rückschlag: Füchse Berlin mit dem Bus nach Dänemark

Der Niederlage im Topspiel der Handball-Bundesliga folgte für die Füchse Berlin gleich der nächste Rückschlag. Weil das Flugzeug, mit dem die Berliner über Riga zum Spiel in der European League bei Skanderborg-Aarhus am Dienstag fliegen wollten (18.45 Uhr/DAZN), Verspätung hatte, musste die Reise nach Dänemark am Montag kurzerhand mit dem Mannschaftsbus absolviert werden. «Dann halt nicht», twitterten die Füchse nach dem nächsten Rückschlag einen Tag nach der 31:32-Niederlage gegen den SC Magdeburg trotzig.