Bundesliga: Hoffnung für Gladbach-Coach Farke auf Thuram-Rückkehr

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke hat wieder größere Hoffnung auf Einsatz von Torjäger Marcus Thuram am Mittwoch beim FC Augsburg. Der französische Vize-Weltmeister, der wegen Knieproblemen am Sonntag beim 2:3 gegen Bayer Leverkusen gefehlt hatte, konnte am Montag wieder mit der Mannschaft trainieren. «Da können wir vorsichtig optimistisch sein», sagte Farke. «Das sah schon gut aus. Er hat jetzt im Training keine Einschränkung mehr. Wenn da keine negative Reaktion kommt, wird er zur Verfügung stehen», erklärte er vor dem Spiel am Mittwoch (20.30 Uhr).