Nübel kehrt vorerst nicht zum FC Bayern zurück

Fussball: Torhüter Nübel gewinnt mit Monaco bei AJ Auxerre

Der vom FC Bayern München ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel hat mit der AS Monaco einen wichtigen Erfolg in der französischen Fußball-Meisterschaft gefeiert. Dank eines Doppelpacks des 17 Jahre alten Eliesse Ben Seghir (58. und 85. Minute) gewannen die Monegassen am Mittwoch bei AJ Auxerre mit 3:2 (1:1) und verbesserten sich zumindest vorübergehend auf den fünften Platz. Wissam Ben Yedder (45.+3) hatte für Monaco per Foulelfmeter das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Für den Tabellen-18. Auxerre hatten M'Baye Niang (30.) ebenfalls per Foulelfmeter sowie Monacos Youssouf Fofana (68.) mit einem Eigentor getroffen.