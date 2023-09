Mainz 05 verpflichtet Stürmer Anwar El Ghazi

Nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga hat der FSV Mainz 05 auf sein Verletzungspech mit einem weiteren Transfer reagiert. Der Tabellenletzte verpflichtete den zuvor vereinslosen Stürmer Anwar El Ghazi, der einen Vertrag bis zum Sommer 2025 unterschrieb. Das teilte der Club am Freitag mit. Der 28 Jahre alte Niederländer war zuletzt für PSV Eindhoven aktiv und erzielte dort in der vergangenen Saison in 32 Pflichtspielen zehn Tore.