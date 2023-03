Mainzer Toptorjäger Onisiwo nach Verletzung wieder dabei

Bundesliga: Onisiwo wieder dabei: Europa bei Mainz noch kein Thema

Vier Siege in Serie, eine bessere Bilanz als der FC Bayern und jetzt auch noch verstärkt durch Rückkehrer Karim Onisiwo: Beim FSV Mainz 05 gäbe es allerhand Gründe, ein wenig vom Europapokal zu träumen. Doch der Fußball-Bundesligist bleibt vor dem Spiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wie gewohnt bescheiden. «Wenn Ihr das thematisieren wollt, dann thematisiert das. Ich beschäftige mich nicht mit Zielen, die weit in der Zukunft liegen», sagte Trainer Bo Svensson am Donnerstag.