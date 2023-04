Mainzer Heidel: Keine Zweifel an Tuchel-Erfolge mit Bayern

Christian Heidel kennt Thomas Tuchel seit Jahren. Am Samstag kommt es zum Wiedersehen des Mainzer Sportvorstands mit dem einstigen Trainer der Rheinhessen, für den es beim FC Bayern um viel geht.

Arbeitete früher in Mainz mit Thomas Tuchel zusammen: Mainz-Sportvorstand Christian Heidel. © Robert Michael/dpa

Christian Heidel ist vom Erfolg von Thomas Tuchel in Zukunft beim FC Bayern überzeugt. «Ich habe keine Zweifel daran, dass Thomas ein sehr erfolgreicher Bayern-Trainer werden wird», sagte der Sportvorstand von Tuchels einstigem Arbeitgeber FSV Mainz 05 dem Sender Sky vor dem Wiedersehen mit dem jetzigen Coach des derzeit kriselnden deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz. «Die größte Herausforderung werden die nächsten Jahre sein», meinte Heidel.

Der 59-Jährige war von 1992 bis 2016 schon einmal Manager der Rheinhessen und kennt Tuchel aus dessen Zeit beim FSV bestens. Der 49-Jährige hatte nach einem Jahr als U19-Trainer im Sommer 2009 die Profis übernommen und fünf Jahre trainiert.

«Er hat jetzt eine Mannschaft übernommen, die er kaum trainiert hat, die er nicht zusammengestellt hat», kommentierte Heidel Tuchels aktuelle Situation bei den Bayern nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal. «Und trotzdem gehe ich davon aus, dass er mit dieser Mannschaft erfolgreich sein wird. Es muss ja nicht unbedingt am Samstag sein.»

Tuchel sei auch nicht so kompliziert, wie es immer dargestellt werde. «Ich habe ihn mehrere Jahre als Trainer erlebt, die waren völlig stressfrei», betonte Heidel. Er empfahl: «Man muss ihn mitnehmen, auch bei Entscheidungen, insbesondere zum Kader. Da will er mitreden, ob ein Spieler passt oder nicht.»