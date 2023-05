Magath: Nagelsmann hat Bayern-Job unterschätzt

Magath kritisiert Nagelsmann: Trainer-Job unterschätzt

Julian Nagelsmann hat den Job beim FC Bayern München nach Ansicht von Felix Magath unterschätzt. «Der letzte Trainer vor der Verpflichtung von Thomas Tuchel hat nicht zu 100 Prozent verinnerlicht, was er getan hat, als er zum FC Bayern ging», sagte Magath in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). «Er ist jung, er hat scheinbar geglaubt: Hoffenheim, Leipzig und Bayern ist alles eine Liga. Das ist aber nicht so. Bayern ist fest etabliert im Welt-Fußball. Deswegen war die Herangehensweise dem Club und der Situation nicht angemessen», urteilte der 69-Jährige, der als Bayern-Trainer zweimal das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal holte.