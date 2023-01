Leverkusens Wirtz vor Comeback: «Spezielle Qualität»

Fußball: An Freunde und Familie: Wirtz verteilt Luft-Küsschen

Sein Tor beim Startelf-Comeback nach neun Monaten Verletzungspause feierte Florian Wirtz erleichtert mit Luft-Küsschen Richtung Tribüne. «Das ging an meine Freunde, meine Familie, an alle, die mich in der Zeit, in der ich verletzt war, gut unterstützt haben», sagte der Nationalspieler nach dem 4:1 mit Bayer Leverkusen am Samstag im Test gegen den Schweizer Meister FC Zürich: «Denen bin ich sehr, sehr dankbar und habe sie sehr dolle lieb. Deshalb haben sie heute ein kleines Küsschen bekommen.»