Leverkusen bangt vor Wolfsburg-Spiel um Weltmeister Palacios

Bayer Leverkusen bangt vor dem Spiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg um den Einsatz von Exequiel Palacios.

Der Argentinier, einziger aktueller Weltmeister in der Fußball-Bundesliga, musste beim 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Union Saint-Gilloise zur Pause ausgewechselt werden. «Bei Pala besteht der größte Zweifel», sagte Trainer Xabi Alonso am Freitag: «Er hat etwas im hinteren Oberschenkel gespürt. Er glaubt, dass nichts kaputt ist. Aber wir brauchen noch weitere Untersuchungen.» Ansonsten muss Alonso nur den seit Wochen fehlenden Torjäger Patrik Schick ersetzen.

Kaderveränderungen wegen Englischer Woche möglich

Es sei aber möglich, dass er zur Rotation in der Englischen Woche gezwungen sei, sagte Alonso. «Wir werden die am Sonntag beste Mannschaft aufbieten. Das ist ein wichtiges Spiel und Wolfsburg ist ein super Gegner, der mit uns um dieselben Plätze spielt», sagte er. Man müsse nach dem Europacup-Spiel am Donnerstagabend aber «erst mal sehen, wie sich die Spieler fühlen. Vielleicht wissen wir erst am Sonntag, wer spielen Smatskann.»

Er werde aber keine Rücksicht darauf nehmen, dass Leistungsträger wie Jeremie Frimpong oder Edmond Tapsoba eine Gelbsperre für das wohl noch wichtigere Ligaspiel gegen RB Leipzig am 23. April droht. «Wenn sie spielen können, werden sie spielen», sagte Alonso: «Es besteht immer ein Risiko, dass sie Gelb bekommen. Aber das ist nichts, warum sie nicht spielen werden.»

Ein Vorteil sei, dass das Duell in Wolfsburg diesmal erst am späten Sonntagabend stattfinde. «Wir werden noch nicht am Samstag, sondern erst am Sonntagmorgen hinfliegen», sagte der 41-jährige Spanier: «Da ist dann noch genug Zeit. Und so können die Spieler zu Hause schlafen.»