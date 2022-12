Letztes Training beim FC Bayern München vor der Winterpause

Bundesliga: Vorbereitung auf Leipzig: FC Bayern testet gegen Salzburg

Für die vielen WM-Teilnehmer des FC Bayern München gibt es in der Winterpause nicht nur eine schnelle Katar-Rückkehr, sondern auch ein Testspiel. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, steht am 13. Januar am FC Bayern Campus ein Spiel gegen den österreichischen Meister RB Salzburg an. Eine Woche später geht es dann bei RB Leipzig wieder um Punkte im Kampf um die elfte deutsche Meisterschaft in Folge.