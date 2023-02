U21: HSV will Noah Katterbach vom 1. FC Köln ausleihen

Fußball-Zweitligist Hamburger SV will U21-Nationalspieler Noah Katterbach vom 1. FC Köln ausleihen. Wie der Club am Samstag mitteilte, hält sich der Linksverteidiger bereits im HSV-Trainingslager im spanischen Sotogrande auf. Mit einer Gastspielgenehmigung soll er an der Vorbereitung teilnehmen. Aktuell ist Katterbach an den Schweizer Erstligisten FC Basel ausgeliehen. Der Leihvertrag soll kurzfristig aufgelöst werden.