Kovac warnt: «Schalke 04 ist noch nicht abgeschlagen»

VfL Wolfsburg: Kovac will mehr Einsatz: «Fußball ist zum Teil Kampfsport»

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac fordert von seiner Mannschaft unter anderem eine Steigerung im Zweikampfverhalten. «Fußball ist auch zum Teil ein Kampfsport», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg vor dem Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Körperbetontes Spiel, Leidenschaft und Aggressivität sind laut Kovac in der Liga wichtiger denn je: «Es ist ein Trend und man muss aggressiv gegen den Ball arbeiten und gegen den Gegner, um in der Bundesliga bestehen zu können.»