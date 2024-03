Kovac reagiert auf Kruse-Kritik: «Das geht gar nicht»

Der frühere Nationalspieler Max Kruse hat mit Äußerungen über seinen ehemaligen Wolfsburg-Trainer Niko Kovac für Schlagzeilen gesorgt. Der wird daraufhin grundsätzlich.

Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg hat mich deutlichen Worten auf die Kritik seines ehemaligen Spielers Max Kruse reagiert. «Derjenige, der etwas gesagt hat, hat mehr über sich ausgesagt, als über uns und über mich», sagte Kovac nach der 1:3-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg.

Der 2022 in Wolfsburg aussortierte Kruse hatte Kovac zuvor in einem Podcast eine «charakterlich absolute Katastrophe» genannt und die Mannschaftsführung des 52-Jährigen kritisiert. Der damalige VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke wies diese Aussagen als Erster zurück («Bodenlose Unverschämtheit»).

Kovac appellierte in diesem Zusammenhang auch an die Medien, persönlichen Attacken und zugespitzten Äußerungen nicht regelmäßig ein so großes Forum zu geben. «Das müssen wir verhindern», sagte er. «Das ist eine Art und Weise, die ist nicht förderlich für unsere Gesellschaft und nicht förderlich für die Jugend. Das geht gar nicht.»