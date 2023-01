Köln-Geschäftsführer Keller für «sichere und legale Pyro»

Fankultur: Baumgart über Pyro beim Fußball: «Umdenken» muss stattfinden

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat beim Umgang mit Pyrotechnik in Fußballstadien ein Umdenken gefordert. «Mit Verboten erreichst du in der Fußball-Szene nichts – in keinem Stadion der Welt. Das sieht man doch seit Jahren», wird der 50-Jährige am Dienstag von der «Bild» zitiert. «Ich weiß nicht, ob man Pyros in Stadien legalisieren sollte. Aber es muss ein Umdenken stattfinden, um das reguliert zu bekommen.» Das Abbrennen von Pyrotechnik ist in den Stadien verboten. Dennoch werden Leuchtfackeln und andere pyrotechnische Gegenstände immer wieder verwendet - gerade von der Ultraszene.