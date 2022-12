Klima-Aktivisten und Bengalische Feuer: Geldstrafe für FCB

Sportgericht: Hohe Geldstrafe für Dynamo Dresden nach Fan-Ausschreitungen

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss einmal mehr für Ausschreitungen eines Teils seiner Anhängerschaft eine hohe Geldstrafe zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Sachsen am Montag in einer mündlichen Verhandlung in Frankfurt/Main wegen dreier Fälle unsportlichen Fan-Verhaltens zu drei Geldstrafen mit einer Gesamthöhe von 300.000 Euro. Davon kann der Verein bis zu 100.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2022 nachzuweisen wäre.