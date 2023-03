«Kicker»: FC Bayern spricht mit Davies über Vertrag

Champions League: FC Bayern mit Gravenberch und Stanisic

Der FC Bayern München tritt im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand mit Ryan Gravenberch und Josip Stanisic in der Startformation an. Trainer Julian Nagelsmann wechselt beim deutschen Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend insgesamt fünfmal im Vergleich zum jüngsten 6:2 in der Bundesliga gegen Mainz.