Investorensuche: Wehrle hat Verständnis für Skepsis

Aogo traut Trainer Labbadia Klassenverbleib mit VfB zu

Der frühere Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo traut Trainer Bruno Labbadia zu, den VfB Stuttgart vor dem Bundesliga-Abstieg zu bewahren. «Ich kenne ihn schon seit sehr vielen Jahren und er hat schon mehrfach bewiesen, dass er in solch einer Situation in der Lage ist, für einen Umschwung zu sorgen», sagte der ehemalige VfB-Profi am Mittwoch dem Nachrichtenportal BW24. «Er ist sehr erfahren, hat großes Fußballwissen. Er war selbst ein sehr guter Spieler.»