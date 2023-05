Hoffenheim-Duo Vogt und Kaderabek droht Saisonaus

VfB und Labbadia zu Gast bei den kriselnden Hoffenheimern

Bruno Labbadia hofft an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim auf seinen ersten Sieg als neuer Trainer des VfB Stuttgart. Die Schwaben treten als Tabellen-16. im Landesduell der Fußball-Bundesliga in Sinsheim an. Im Blickpunkt steht auch sein TSG-Kollege André Breitenreiter: Seine Mannschaft ist nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Spielen auf Platz 13 abgestützt. Mit einem Sieg würden die Stuttgarter die Hoffenheimer mit in den Abstiegskampf ziehen.