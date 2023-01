Hertha: «Wissen, was wir auf dem Schläger haben»: Coach optimistisch

Mit Vertrauen in die eigenen Stärken geht Hertha BSC nach Aussage von Coach Sandro Schwarz in das erste Pflichtspiel der Saison. «Wir wissen, was wir auf dem Schläger haben, und das gilt es am Sonntag auf den Platz zu bekommen», sagte Schwarz am Freitag vor der Partie (18.01 Uhr/Sky) bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig in der ersten Runde des DFB-Pokals. «Es ist unser Anspruch, dort unserer Favoritenrolle gerecht zu werden, mit der Leistung und der Bereitschaft, die wir in den sechs Wochen aufgebaut haben.»