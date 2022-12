Haller-Rückkehr auf den Trainingsplatz womöglich im Januar

Borussia Dortmunds Stürmer Sébastien Haller könnte schon zu Beginn des neuen Jahres wieder zur Mannschaft des Fußball-Bundesligisten stoßen.

Der Revierclub ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zuversichtlich, dass der 28-Jährige, bei dem in der Saisonvorbereitung ein Hodentumor diagnostiziert worden war, im Trainingslager des BVB in Marbella im Januar wieder zum Team kommen könnte. Zuvor hatten die «Bild» und die «WAZ» am Dienstag über eine mögliche Rückkehr auf den Trainingsplatz im Januar berichtet.

Vor rund einem Monat hatte Haller geschrieben, eine zweite Operation gut überstanden zu haben. Der Angreifer bedankte sich in einem Post in Sozialen Medien beim medizinischen Personal. Auf einem Foto bei Twitter und Instagram ist Haller lächelnd im Krankenbett zu sehen und hat zwei Finger der rechten Hand zum Victory-Zeichen gespreizt. Zuletzt hatte er die Weltmeisterschaft in Katar besucht.

Haller war im Sommer für die BVB-Rekordsumme von über 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet worden. Die Dortmunder hatten stets betont, dass der Angreifer alleine über den Zeitpunkt seiner Rückkehr entscheide und der Club ihn nicht unter Druck setze.