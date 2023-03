Gladbachs Stammkeeper Omlin steht vor Comeback

Bundesliga: Gladbach weiterhin mit Tobias Sippel im Tor

Die Nummer drei unter den Torhütern von Borussia Mönchengladbach bleibt die Nummer eins. Weil Jonas Omlin und Jan Olschowsky noch nicht wieder einsatzfähig sind, steht Routinier Tobias Sippel auch am Samstag bei RB Leipzig im Tor des Fußball-Bundesligisten und kann weiterhin Werbung für eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufen Vertrages machen. Pluspunkte hat der 34-Jährige bereits am vergangenen Samstag beim 0:0 gegen den SC Freiburg gesammelt. «Er hat eine sehr gute Leistung gezeigt», befand Sportdirektor Roland Virkus.