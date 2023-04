Gladbacher Elvedi wieder fit für Spiel gegen Union Berlin

1. Bundesliga: Gladbacher Elvedi nach Bänderdehnung fit für Spiel

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke kann am Sonntag gegen den 1. FC Union Berlin (19.30 Uhr/DAZN) wohl mit seiner zuletzt erfolgreichen Elf antreten. Innenverteidiger Nico Elvedi hat nach seiner leichten Bänderdehnung am Freitag wieder trainiert und wird nach Aussage des Trainers am Sonntag dabei sein. Auch Alassane Plea ist nach einer Mandelentzündung wieder auf dem Platz. «Er konnte schon wieder trainieren und wird eine Option für den Kader sein», sagte Farke.