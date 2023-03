Gladbach-Ultras beschimpfen Eberl und kündigen Proteste an

Fußball-Manager: Eberls Erkenntnis über sich selbst: Bin kein schlechter Typ

Fußball-Manager Max Eberl ist während seiner monatelangen Auszeit zu einer beruhigenden Erkenntnis über sich selbst gelangt. «Dass ich kein schlechter Typ bin. Dass das, was ich bin und was ich gemacht habe, nicht so verkehrt war. Natürlich habe ich mich verändert, habe viel mehr Erkenntnisse über mich gewonnen - aber im Grundzug glaube ich, dass ich so wie ich bin und immer war, schon ganz in Ordnung bin - und das ist eine sehr schöne Erkenntnis», sagte Eberl im Podcast «Phrasenmäher», der in verschriftlichter Form in der «Sport Bild» veröffentlicht wurde (Mittwoch).