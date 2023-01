Gladbach-Coach Farke nach Pleite: Stimmung «eher genervt»

Bundesliga: Großer Sommer-Abend in München: «Man kommt in so einen Flow»

«Guter Mann, der Yann»: Der Gladbacher Punktgewinn bei den Bayern ist vor allem das Verdienst von Torwart Sommer. 19 Paraden sind Rekord - «eine Weltklasseleistung». Der neue Vertrag scheint bald fix.