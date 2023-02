Freitag-Spezialisten: Für FCA-Coach Maaßen «nicht erklärbar»

FC Augsburg: Siegesserie am Freitag für Maaßen «nicht erklärbar»

Die Fußball-Profis des FC Augsburg gehen mit dem Ruf als Freitagabend-Spezialisten zuversichtlich in das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. «Es ist uns tatsächlich bei unseren Siegen aufgefallen, dass die selten in den 15.30-Uhr-Spielen stattfinden», sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen vor der nächsten Partie an einem Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). «Aber erklärbar ist das nicht wirklich», sagte Maaßen am Donnerstag: «Ich hoffe, es ist Zufall.»