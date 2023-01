FC-Coach Maaßen vom SC Freiburg begeistert: «Topmannschaft»

Weltmeisterschaft: Maaßen hofft auf gute WM-Auftritte des Augsburger Trios

Trainer Enrico Maaßen wird die am Sonntag beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nicht nur wegen seiner drei Teilnehmer, sondern auch aus familiären Motiven verfolgen. «Ich werde mir auf alle Fälle die Spiele ansehen, bei denen unsere Spieler dabei sind. Das Eröffnungsspiel bestreiten Katar und Ecuador - mit Carlos Gruezo im Kader. Ich hoffe, dass er dann schon zum Einsatz kommen kann. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werde ich natürlich auch verfolgen», sagte Maaßen in einem Interview der «Augsburger Allgemeinen» (Freitag). «Darüber hinaus ist mein Sohn sehr fußballinteressiert, so dass er mich schon dazu bringen wird, das ein oder andere Spiel mehr zu schauen.»