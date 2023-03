FC Bayern verlängert mit Allianz um zehn weitere Jahre

American Football: NFL-Chef: Hätten «drei Millionen Tickets» verkaufen können

Die Organisatoren des ersten Spiels der National Football League in Deutschland hätten wegen der hohen Nachfrage deutlich mehr Eintrittskarten anbieten können als verfügbar. «Drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können, wenn das Stadion ausreichend Kapazität hätte», sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth am Mittwoch über die Partie in der Allianz Arena in München. Das Duell am 13. November zwischen den Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady und den Seattle Seahawks ist bereits seit einigen Monaten ausverkauft.