FC Bayern soll erste Gespräche mit Kolo Muani führen

Bericht: FC Bayern beobachtet Mittelstürmer Watkins

Der FC Bayern München soll einem Medienbericht zufolge an Premier-League-Stürmer Ollie Watkins interessiert sein. Wie die englische Zeitung «Daily Mirror» berichtet, beobachtete ein Münchner Scout den 27 Jahre alten Offensivspieler von Aston Villa beim letzten Liga-Spiel am vergangenen Dienstag. Mittelstürmer Watkins hat bei den Engländern noch einen Vertrag bis Sommer 2025 und erzielte in dieser Saison bislang 15 Tore.