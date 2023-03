Frankfurt-Legende: Alex Meier: «Werde eigene Mannschaft trainieren»

Eintracht Frankfurts Vereinslegende Alexander Meier arbeitet weiter an seiner Trainerkarriere. «Ich will gerne nächstes Jahr eine eigene Mannschaft trainieren, dann habe ich auch meine Lizenz», sagte Meier in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview dem Streamingdienst DAZN. Der Ex-Stürmer spielte von 2004 bis 2018 für die Eintracht und ist aktuell Trainer im Nachwuchsbereich des hessischen Bundesligisten.