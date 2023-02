Eintracht will gegen RB wieder für «positive Gefühle» sorgen

Bundesliga: «Birne klar bekommen»: Eintracht-Trainer Glasner will Sieg

Eintracht Frankfurt will die 0:3-Niederlage in der Champions League gegen Sporting Lissabon schnell abhaken und beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Niko Kovac den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga landen. «Wir werden wieder eine gute Mannschaft auf dem Platz haben, die unser vollstes Vertrauen hat und den dritten Saisonsieg in Serie feiern möchte», sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner vor dem Duell mit dem VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Man muss nun die Birne klar bekommen und dann wieder volle Kraft voraus.»