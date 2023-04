Bundesliga: Eintracht vertraut auf eigene Stärken und Qualitäten

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner plant seine Defensive im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) umzustellen. «Ich werde die Abwehr verändern, weil Lenz ausfällt. Tuta wird auf jeden Fall spielen, bei Luca Pellegrini ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch», sagte Glasner am Freitag. Christopher Lenz hatte sich Mittwochabend beim 2:1-Erfolg in der Champions-League gegen Olympique Marseille am linken Oberschenkel verletzt.