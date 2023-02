Eintracht Frankfurt: Kamada zu Dortmund noch nicht fix

Bundesliga: Eintracht Frankfurt plant keine Winter-Transfers

Eintracht Frankfurt sieht nach Aussage von Sportvorstand Markus Krösche in der Winterpause keinen Anlass für eine Offensive auf dem Transfermarkt. «Grundsätzlich planen wir keine größeren Veränderungen. Natürlich kann es sein, dass Spieler, die zuletzt kaum oder gar nicht gespielt haben – wie zum Beispiel Jérôme Onguéné – die Möglichkeit einer Leihe in Betracht ziehen. Aber wir planen keine größeren Transfers», sagte Krösche in einem am Neujahrstag auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview.